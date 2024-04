"Blick ins Kastl": "Mord mit Aussicht" auf einen leicht seichten TV-Abend

Der Wachstation in Hengasch droht die Schließung. Und das, obwohl im Eifeldorf ein Verbrechen das nächste jagt! Ein Raubüberfall in der Kneipe, ein Waldbrand – und zwei Briefbomben. Letztere sind jedoch ebenso wenig dem eiligst einberufenen Arbeitskreis "Furcht und Schrecken" zu verdanken wie ein Toter in der Badewanne. Es gilt daher: Bombenalarm im ganzen Dorf.

"Mord mit Aussicht" auf einen leicht seichten TV-Abend bieten 13 neue Folgen der ARD-Krimireihe . Katharina Wackernagel gibt vehement die am Land gestrandete Kölner Kommissarin Gabler, der die Gunst der Dorfgemeinschaft verwehrt wird. Wie Teambuilding gelingt? Explosiv, indem drei Kommissare eine Bombe auf freiem Feld entschärfen.

Die Parodie auf die Provinz ist so charmant gespielt wie überzeichnet. Der Wortwitz pendelt sich auf Hengasch-Höhe ein in Gestalt des Effizienzprüfers "Hartwigsen – mit G". Eine 45-minütige Verschnaufpause zwischen den Nachrichten.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze