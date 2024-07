Bekannt aus "Alf": Schauspieler Benji Gregory wurde tot in seinem Auto gefunden

Benji Gregory in seiner Kult-Rolle als Brian Tanner in „Alf“

Er sei bereits am 13. Juni auf dem Parkplatz einer Bank in Peoria im Bundesstaat Arizona tot in seinem Auto gefunden worden, wie erst heute bekannt wurde. Gregorys Familie vermutete, dass er im Auto eingeschlafen und angesichts der hohen Temperaturen an einem Hitzschlag gestorben sei. Auch sein Assistenzhund sei leblos im Fahrzeug gefunden worden, teilte die Familie mit. Gregory litt an einer bipolaren Störung sowie unter Schlafstörungen.

