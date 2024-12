Auf ein gutes Jahr 2025 - Tipps für Silvester und Neujahr

Tipps für den Silvesterabend

Als „letzten Film des Jahres“ zeigen heimische Kinos und die OÖNachrichten „A Real Pain“ von Jesse Eisenberg im Kino Freistadt und Moviemento Linz, je 19.30 Uhr, und im Programmkino Wels, 20.15 Uhr (Englisch mit Untertiteln).

Jesse Eisenberg (re.) und Kieran Culkin in "A Real Pain" Bild: Disney

TV-Tipps zu Silvester: „Die Fledermaus“ live aus der Wiener Staatsoper (ORF III, 20.15 Uhr); „Dinner for One“ (ORF 1, 23.40 Uhr); Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker (arte, 17.30 Uhr); das Wiener Staatsballett tanzt zum „Donauwalzer“ (0.01 Uhr, ORF 2).

Der Nachtwächter zu Lintze führt am Silvesterabend durch das nächtliche Linz zu allen sechs Toren der Stadt, um 17, 18, 19, 20 und 21 Uhr. Treffpunkt: Altes Rathaus, Anmeldung unter 0664 4303164 oder per Mail an: linzer-nachtwaechter@gmx.at

Wolfgang Liegl ist der Nachtwächter zu Lintze Bild: VOLKER WEIHBOLD

Im Altstadtpavillon in Linz (Alter Markt) erwartet Jüngere um 16 Uhr eine Zaubershow, für Größere gibt es ab 18 Uhr Musik.





Auf Schloss Tillysburg widmet sich das Silvesterkonzert „Johann Strauss und (seine) Zeitgenossinnen“ Komponistinnen auf Schloss Tillysburg bei St. Florian: Das Ensemble F spielt auch Werke von Zeitgenossinnen wie Melissa Coleman. Beginn: 17 Uhr, Karten: kupfticket.com

Eine Orgelmatinee zum Jahresausklang spielt Stiftsorganist Klaus Sonnleitner am 31. 12. um 11.15 Uhr an der Bruckner-Orgel in der Stiftsbasilika St. Florian, Eintritt: Freiwillige Spenden.

Das Orchester der Stadt Vöcklabruck stimmt im Stadtsaal Vöcklabruck auf den Jahreswechsel ein. Da er bei den Wiener Philharmonikern ausnahmsweise dienstfrei hat, tauscht David Pennetzdorfer sein Cello gegen den Taktstock. Solistin ist Sopranistin Birgit Ecker. Beginn: 19.30 Uhr, Karten: kuf.at

Auf 400 Jahre Frankenburger Würfelspiel stimmt die Gemeinde im Hausruck zu Silvester auf dem Marktplatz mit Konzerten ab 20 Uhr ein, auch der Weinbrunnen wird dabei feierlich eröffnet.

Tipps rund um den Neujahrstag

Das Ischler Neujahrskonzert mit der Sinfonietta da Camera Salzburg am 1. Jänner, 16.30 Uhr im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl steht im Zeichen des 200. Geburtstags von Johann Strauss. Solistin ist Sopranistin Katharina Gudmundsson, Restkarten unter ticketing.salzkammergut.at und vor Ort ab 15.30 Uhr.

Das Neujahrsschnalzen mit dem TV Altstädter Bauerngmoa am

1. Jänner vor dem Linzer Landhaus (Promenade) gehört zum Neujahrstag dazu.

Das Kammerorchester Münzbach und sein Dirigent Georg Prinz begleiten Sie mit flotten Polkas und beseelten Walzerklängen ins Neue Jahr, am 1. Jänner, 17 Uhr in der Münzbach (VS-Turnhalle) und am 2. 1., 19.30 Uhr in der Kronstorf (Josef-Heiml-Halle). Karten gibt es online bei oeticket.com.

Mit Didgeridoo-Klängen werden Gäste am 2. Jänner bei der Koppenbrüllerhöhle empfangen, wohin sie ein Fackelzug geleitet. Treffpunkt ist Obertraun, Koppenrast, zwischen 17 bis 19.30 Uhr. Anmeldung für Gruppen ab zehn Personen unter 0699/81593407 und 06131/550.

Zum Attergauer Neujahrskonzert verneigen sich die Solisten der Wiener Philharmoniker am

5. Jänner vor dem Walzerkönig Johann Strauss Sohn, Attergauhalle St. Georgen, 18 Uhr, Karten: attergaukultur.at

Die Glöckler laufen am 5. Jänner in Unterach am Attersee ab 16.30 Uhr, auf dem Gemeindeplatz in Obertraun ab 16.45 Uhr und in Steinbach am Attersee und Ebensee ab 18 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper