904 Talente bei "Prima la Musica"

Insgesamt 904 Musiktalente zwischen zehn und 21 Jahren waren beim Bundeswettbewerb "Prima la Musica" von 18. Mai bis 1. Juni in Brixen in Südtirol dabei, darunter 434 Solisten. 155 und damit die meisten Teilnehmenden kamen aus Oberösterreich, gefolgt von Tirol/Südtirol (150) und Niederösterreich (139), unter denen sich 41 einen 1. Preis mit ausgezeichnetem Erfolg erspielten.

Viermal wurde in den Plus-Gruppen (jene Teilnehmer, die bereits an der Hochschule studieren) die Höchstpunkteanzahl (100) vergeben. Die meisten Punkte als oberösterreichischer Teilnehmer (99,25 Punkte) erspielte sich der Gitarrist Tien Nhat Le in der Altergruppe 1 (zehn bis 14 Jahre), der an der Bruckneruniversität Linz studiert.

