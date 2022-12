Aus einem traumatisierten Kind wurde eine starke Frau

Seit ihrer Kindheit waren Bihter S. Steine in den Weg gelegt worden. Der 19. August 2004 markiert den Beginn. An jenem Nachmittag hatte die damals Zehnjährige mit ihrer Mutter auf die Straßenbahn in Linz-Kleinmünchen gewartet. "Dann hat es gekracht", sagt Bihter S. Die Bim war mit einem Auto kollidiert und entgleist. Ihre Mutter hatte den Unfall nicht überlebt. Bihter wurde zur Halbwaise.