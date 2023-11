Alle Jahre wieder: Das OÖN-Christkindl hilft auch heuer, wo es kann

Bereits zum 59. Mal werden bei der Christkindl-Aktion der OÖNachrichten Spenden für Menschen in Oberösterreich gesammelt, die unverschuldet in Not geraten sind. Jeder gespendete Euro geht direkt dorthin, wo er am meisten gebraucht wird. Mal sind es kleine Anschaffungen, die für Menschen nicht leistbar sind - eine neue Waschmaschine oder die Reparatur eines Autos. In anderen Fällen unterstützt das Christkindl stärker - etwa, wenn das Geld für die lebenswichtige Therapie eines kranken Kindes fehlt oder die Wohnungsmieten aufgrund eines Todesfalls nicht bezahlt werden können.

Bis Weihnachten ist das Christkindl-Team - Karoline Ploberger und Sarah Kowatschek aus der Redaktion und Kerstin Jansen und Marlene Lauß aus dem Sekretariat - im Einsatz, um Spenden zu sammeln und an jene zu verteilen, die das Geld am dringendsten brauchen. Allein im vergangenen Jahr sammelte die OÖN-Leserfamilie in der Vorweihnachtszeit 744.414,90 Euro.

Wenn auch Sie Oberösterreichern in Not helfen möchten, können Sie ganz einfach hier spenden. Firmen, die sich an der Weihnachtsaktion beteiligen möchten, können sich unter k.ploberger@nachrichten.at melden. Das Christkindl-Team sagt DANKE für jede Unterstützung!

Weitere wichtige Infos zur Christkindl-Aktion: Fragen und Antworten für Unterstützer und Hilfesuchende

