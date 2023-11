Eine Familie, die das Lächeln nicht verlernt hat

Halten besonders in schwierigen Zeiten stets zusammen: Marianne Eglseder (r.) mit Tochter Yvonne und Enkel Niklas

Die Tür zum Haus von Familie Eglseder öffnet sich und ein blonder Bub streckt neugierig, mit einem frechen Lächeln auf den Lippen den Kopf nach draußen. "Hallo", ruft der Fünfjährige mit kräftiger Stimme, streckt die Hand aus und nimmt den Besuch in Empfang. "Wenn jemand vorbeikommt, ist das für Niklas die allergrößte Freude", erzählt seine Oma Marianne Eglseder, während ihre Tochter und Niklas’ Mama Yvonne den Buben liebevoll in den Arm nimmt und in die Küche führt.