Ziviltechniker gegen Neubauten

Architekten und Zivilingenieure appellieren an Politik und Wirtschaft, weiteren Bodenverbrauch einzuschränken.

In einem am Montag vorgelegten Papier appelliert die Bundeskammer der Ziviltechniker an Politik und Wirtschaft, bebaute Flächen sinnvoll zu nutzen und weiteren Bodenverbrauch einzuschränken. „Österreich ist zugebaut“, sagte Kammerpräsident Daniel Fügenschuh. Statt neu zu bauen, sollten Sanierungsanreize geschaffen werden. Zur Interessenvertretung zählen Architekten und Zivilingenieure.

Gefordert wird unter anderem ein Leerstandsmonitoring, um eine Grundlage zur Leerstandsvermeidung zu schaffen. Klimaneutrale und ressourcenschonende Konstruktions- und Bauweisen sollen gefördert werden, um durch höhere Anforderungen entstehende Mehrkosten abzufedern. Innovative Wohnformen sollen nicht auf die sozial schwächer gestellte Bevölkerung zurückfallen, so eine Forderung der Kammer.

Dem Vorschlag, für den Bau eines Einfamilienhauses 100.000 Euro in Form eines "Eigenheimbonus" zu bekommen, können die Ziviltechniker wenig abgewinnen. "Auf Neubauten und somit auf Versiegelung zu setzen, um die Bauwirtschaft anzukurbeln, wäre so, als würden Ärztinnen eine weitere Pandemie fordern, um mehr Patientinnen behandeln zu können", wird Fügenschuh in der Aussendung zitiert.

