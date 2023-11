Zentrasport: Gläubiger nahmen Sanierungsplan an

Zentrasport-Zentrale in Ohlsdorf

Die Gläubiger der insolventen Sport-2000-Genossenschaft Zentrasport haben gestern den Sanierungsplan angenommen: Allerdings bekommen sie, wie berichtet, eine geringere Quote als ursprünglich vorgesehen. Laut Gläubigerschützer Creditreform sieht der Plan 53 statt der ursprünglich 60 Prozent vor, davon 15 Prozent binnen 14 Tagen, 15 Prozent binnen zwölf Monaten, zwölf Prozent binnen 18 Monaten und elf Prozent binnen 24 Monaten zahlbar. Der Plan soll durch Forderungsbetreibung und Warenabverkauf finanziert werden. Die deutsche Sport 2000 GmbH wird künftig die Händler beliefern.

Die Gläubiger hatten Forderungen in Höhe von 66 Millionen Euro angemeldet, anerkannt wurden 25 Millionen. Grund für die niedrigere Quote ist unter anderem, dass die Quote des insolventen steirischen Händlers Geomix von 30 auf 20 Prozent gesenkt wurde.

