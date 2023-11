Der Gläubigerausschuss der insolventen Sport-2000-Genossenschaft Zentrasport hat am Dienstag eine Sitzung abgehalten – als Vorbereitung für die Sanierungsplan-Tagsatzung am Donnerstag. Zentrasport hat den Sanierungsplan-Vorschlag geändert. Es soll 53 statt 60 Prozent Quote geben, zahlbar binnen zwei Jahren.