XXXLutz expandiert nach Spanien und Portugal

Ein Kaufpreis wurde heute, Dienstag, in einer Aussendung der Rechtsanwaltskanzlei Cerha Hempel, die die Übernahme begleitet, nicht genannt. Zu Beginn dieses Jahres hatte XXXLutz Conforama in der Schweiz übernommen, davor 2020 in Frankreich.

Für die geplante Übernahme in Spanien und Portugal steht die kartellrechtliche Zustimmung noch aus, heißt es von XXXLutz. Der Möbelhändler will 46 Filialen in Spanien und 14 in Portugal erwerben. Damit wäre XXXLutz bereits in 15 europäischen Ländern vertreten.

Markenname und Auftritt in den spanischen und portugiesischen Standorten sollen bestehen und von einem eigenen Management an Ort und Stelle weitergeführt werden. XXXLutz setzte zuletzt mit 25.700 Beschäftigten rund 5,3 Milliarden Euro um.

