Oberösterreichs Wirtschaftskammer sieht europäische Wirtschaft in Gefahr

"Eine Erfolgsgeschichte": So bezeichnet Doris Hummer, Präsidentin der oberösterreichischen Wirtschaftskammer, die Globalisierung und die Europäische Union. Das Exportvolumen Österreichs habe sich seit 1995 auf 53 Milliarden Euro mehr als verfünffacht.

Besonders Oberösterreich habe der Union viel Wohlstand zu verdanken, sagte Hummer. 71 Prozent der heimischen Warenexporte gehen in andere EU-Länder, sie machen fast die Hälfte des oberösterreichischen Bruttoinlandsprodukts aus.

Verlust an Wettbewerbsfähigkeit

In den vergangenen zehn Jahren habe die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der Union aber Kratzer bekommen: Gegenüber den Vereinigten Staaten und China hat die EU an Wirtschaftskraft eingebüßt und ist hinter China zurückgefallen. Ursächlich sei der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit - etwa durch hohe Energiepreise und Lohnstückkosten sowie ein Rückgang von Investitionen.

Vor der anstehenden Wahl zum Europäischen Parlament deponierte Hummer deshalb gemeinsam mit Kammerdirektor Gerald Silberhumer Forderungen für die zukünftige Wirtschaftspolitik der Union. Es brauche den Ausbau transnationaler Infrastruktur - etwa der Autobahnverbindung vom Mühlviertel bis nach Prag.

Bürokratie und dänisches Vorbild

Darüber hinaus sollten neue Freihandelsabkommen geschlossen werden und Bürokratie abgebaut werden. Als Negativ-Beispiel wurde das Lieferkettengesetz genannt: Hier würde die Verantwortung von Staaten, was etwa die Einhaltung von Menschenrechten betreffe, auf Betriebe abgewälzt.

Auch innerhalb der EU würde der österreichische Wirtschaftsstandort schwächeln. Ein Vorbild ist für Hummer Dänemark: Das nordische Land verfüge über einen mobileren Arbeitsmarkt als Österreich und würde sein Innovationen wirtschaftlich besser umsetzen.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner