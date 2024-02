Wieder 98 Prozent russisches Gas in Österreich: Gewessler kündigt Maßnahmen an

Von "Marktversagen im Sinne der Versorgungssicherheit" sprach Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montagvormittag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Sie kritisierte vor allem die Energieversorger in Österreich. Es gebe genug nicht-russisches Gas auf dem europäischen Markt. Außerdem sei der 2018 neu aufgesetzte langfristige Liefervertrag der OMV mit Gazprom ein "politisch unterstützter" Fehler gewesen.

Betrug der Anteil des russischen Gases in Österreich im August noch 43 Prozent, waren es im Oktober, wie berichtet, 90 Prozent. Und im Dezember waren es nun sogar 98 Prozent - ein Rekordwert, wie Gewessler erklärte. "Es geht in die falsche Richtung."

Gewessler kündigt 3 Maßnahmen an

Die Politikerin kündigte drei Maßnahmen an. Erstens soll das Gaswirtschaftsgesetz dahingehend geändert werden, dass die Energieversorger zur Diversifizierung verpflichtet werden. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. In den nächsten Wochen solle mit dem Koalitionspartner ÖVP und den anderen Parteien verhandelt werden, so Gewessler.

Zweitens soll geprüft werden, wie die OMV aus dem Vertrag mit Gazprom aussteigen kann. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo soll bis Sommer ein Gutachten über die wirtschaftspolitischen Auswirkungen und die Kosten erstellen. Drittens plant Gewessler eine neue Sicherheitsstrategie. Denn die Abhängigkeit von Russland im Energiebereich sei eine "Gefahr".

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens