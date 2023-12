Gasleitung durch das Mühlviertel: Was sie bringt, was sie kostet und wer sie bezahlt

Die West-Austria-Gasleitung (WAG) wurde 1980 in Betrieb genommen. Nun sollen 40 Kilometer an erweiterter Leitung dazukommen.

Rund um das 200 Millionen Euro teure Projekt gibt es aber eine Reihe an Fragen, nicht zuletzt an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, die nichts zur Beschleunigung des Projekts beitrage.