Wie wir heuer urlauben: Öfter, teurer, all-inclusive

Ob Sporturlaub, Städtetrip, Ausspannen am Meer oder geführte Rundreise: Die Österreicher wollen diesen Sommer verreisen. Das zeigt ein Rundruf bei heimischen Reisebüros und Veranstaltern. "Die Reiselust steigt in bisher unbekannte Höhen", sagt Andrea Hansal, Pressesprecherin der Verkehrsbüro-Gruppe (Eurotours, Ruefa). Was sind die Gründe dafür und welche Reisetrends prägen den Sommer?

Die Österreicher zieht es in die Ferne: Laut Hansal ist 2023 ein ganz starkes Jahr für Auslandsurlaube. Das liege auch am Wegfall sämtlicher Corona-Restriktionen: "Österreich ist ein teures Urlaubsland, das bei den Österreichern eher für einen kürzeren Zweiturlaub interessant ist." Die Nachfrage bestimmter Destinationen im Ausland sei höher als im Vor-Corona-Sommer 2019.

Das bestätigt Josef Weiermair, Sprecher der Busreiseunternehmer und Reisebürobetreiber in Kirchdorf/Krems: "Die Reiselust ist vielleicht sogar größer als zuvor." Bei Weiermair sind die Reisen zum Nordkap, nach Irland, in die Normandie sowie in die Schweiz so gut wie ausgebucht: "Das sind unsere teuersten Angebote." Laut Gertraud Scharinger, Geschäftsführerin des gleichnamigen Reisebüros und Busunternehmens in Geretsberg (Bez. Braunau), gehören Griechenland, Spanien, die Türkei und Ägypten zu den gefragtesten Zielen. Alle Reisebusse des Unternehmens sind derzeit unterwegs: "Bis Juli sind wir bei den Busreisen ausgebucht."

Der teure Urlaub schreckt nicht ab: Die Teuerung macht auch vor dem Urlaub nicht halt: Laut Hansal sind die Pauschalreisen im Jahresvergleich im Schnitt um acht bis zehn Prozent teurer geworden. Bei anderen Urlaubsformen sei es deutlich mehr. Angezogen hätten vor allem die beliebten Ziele Griechenland und Spanien. Scharinger berichtet von einem Ägypten-Flug, der statt 799 heuer 1299 Euro koste: Abschrecken würde das aber kaum. Weiermair sieht einen "großen Nachholbedarf beim Urlaub". Gespart wird eher im Alltag. Allerdings verändert sich die Art, wie wir Urlaub machen.

All-inclusive ist wieder gefragt: Hansal berichtet von einer starken Nachfrage bei Pauschalreisen ("all-inclusive"). Diese würden eine Reise kalkulierbar machen, weil von Transport bis Verpflegung alles inkludiert sei: "Das ist vor allem bei Familien gefragt." Weiermair macht ähnliche Erfahrungen und nennt als Grund auch den Sicherheitsaspekt: "Wenn irgendwelche Probleme auftreten, bin ich mit einer Pauschalreise gut abgesichert."

Gebucht wird früher, aber kürzer: Reisen werden teurer, "wir raten den Kunden daher, nicht zuzuwarten", sagt Scharinger. Nachdem in der Pandemie sehr kurzfristig gebucht wurde, legen sich die Kunden nun oft schon zu Weihnachten bzw. im Jänner auf eine Reise fest. Laut Scharinger verlagert sich die Nachfrage hin zu kürzeren Reisen: "Die Leuten fahren sechs statt zehn Tage fort, dafür aber öfter."

Elisabeth Prechtl

