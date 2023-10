Wie Online- und Offline-Welt im Journalismus verschmelzen

"Die Digital Days passen sehr gut zu einem Tageszeitungs- und Nachrichtenmedium wie uns", sagte OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein am ersten Tag der Digital Days auf der Hauptbühne.

Die Veranstaltung sei bereits Tradition bei den OÖN in Linz. "Jedes Medienhaus, das im Jahr 2023 nicht digital ist und nicht alle digitalen Möglichkeiten nutzt, das hat keine Daseinsberechtigung", sagte Dickstein.

Die OÖN als eines der ältesten Medienunternehmen Österreichs spielten Inhalte auf sämtlichen Kanälen aus – ob Print, online, über TV-Kanäle oder in den sozialen Medien. "Wir sind täglich Lernende. Natürlich kommen wir aus dem Stammgeschäft, und das, was wir wie eingespielt und wie ein Uhrwerk können, ist alles rund um die Printzeitung." Dann habe man in den vergangenen zehn, 15 Jahren begonnen zu lernen, wie man sich parallel in der digitalen Welt bewege. "Mittlerweile bespielen wir die ganze Klaviatur, und ich behaupte, wir spielen auch schöne Stücke darauf", sagte Dickstein. Man habe ein "kleines, feines Videoteam", man sei auf TikTok und in anderen sozialen Medien präsent. "Wir sind noch nicht dort, wo wir hingehören, aber das ist auch grundsätzlich mein Anspruch: Wir sind nie angekommen."

Vorreiter vor den Vorhang

Untrennbar mit den Digital Days der OÖNachrichten verbunden sei der Digitalpreis Digitalos, den die OÖN und ihre starken Partner heuer zum fünften Mal vergeben, sagten Dickstein und Stefanie Christina Huber, Vorstandschefin der Sparkasse Oberösterreich. "Die Idee, digitale Vorreiter vor den Vorhang zu holen, ist der eine Aspekt, der andere ist, anderen Mut zu machen, einen Schritt nach vorne zu treten und sich zu präsentieren", sagte Dickstein. Der Digitalos sei wie der Wirtschaftspreis Pegasus eine Leistungsschau der heimischen Wirtschaft.

Mehr zum Thema Wirtschaft Wirtschaft Eine volle Ladung digitaler Kompetenz: Das waren die Digital Days LINZ. Die Digital Days im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien boten zwei Tage lang zahlreiche Vorträge mit hochkarätigen Experten. Eine volle Ladung digitaler Kompetenz: Das waren die Digital Days

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Digital Days Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.