In zwei Tagen um die digitale Welt

Mit dem Ziel, eine Plattform für Digitalisierung in Oberösterreich zu schaffen, waren die Digital Days der Oberösterreichischen Nachrichten 2018 zum ersten Mal auf die Bühne gegangen. Heuer fand die bereits sechste Auflage der Digitalkonferenz im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien statt. Die mehr als 30 Vortragenden auf den zwei Bühnen gaben an den beiden Tagen Einblicke in ihre digitale Welt – und das aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Hier ein Überblick, der nur einen Ausschnitt des enorm vielfältigen Programms darstellt.

AI aside: Fünf Geheimnisse, wie wir Menschen wirklich bewegen: Wie gelingt es Menschen, unwiderstehliche (Anziehungs-)Kraft zu entwickeln, im digitalen Kontext und darüber hinaus? Darüber sprach Alexander Zauner, Universitätsprofessor für Digitales Marketing, bei seinem Vortrag auf der #glaubandich Stage.

#IAmRemarkable – warum Eigenwerbung wichtig ist: Alle im Berufsleben, insbesondere Frauen, zu ermutigen, ihre Erfolge im Job und darüber hinaus zu feiern: Das ist Stefanie Reif von Google Austria ein Anliegen. Sie ermutigte Teilnehmer beim Workshop dazu, ihren Zugang zum Thema Selbstmarketing zu analysieren.

Liebesbriefe oder Barriere, wie einladend bist du digital? Eine Antwort auf diese Frage gab Martin Hinterdorfer, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von e-dvertising. Er sprach auf der Hauptbühne darüber, warum es im Internet so schwerfällt, charmant und möglichst empathisch aufeinander zuzugehen.

Die Digitalisierung ist ein Etappenrennen und kein Sprint oder Marathon: Unter diesem Motto stand der Vortrag von Datenpol-Geschäftsführer Stefan Wailand. Kleine Schritte seien beim digitalen Transformationsprozess besser als größere, sagte Wailand.

Vom Gefängniswärter zur gastgebenden Führungsperson: Führungskräfte-Trainerin Miriam Sors sowie Unternehmensberater und Organisationsentwickler Alexander A. Giurca diskutierten mit Workshop-Teilnehmern über traditionelle Führungsmuster in Unternehmen und die Frage, wie das in Einklang mit der jüngeren Generation steht.

Bildergalerie: Die Digital Days 2023 - Tag 1 Digital Days 2023 - Tag 1 (Foto: Cityfoto/Simlinger) Bild 1/84 Galerie ansehen

Bildergalerie: Die Digital Days 2023 - Tag 2 (Foto: Wolfgang Simlinger) Bild 1/53 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Digital Days Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.