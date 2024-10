Wetterkapriolen, niedrige Preise: Herausforderndes Jahr für Ackerbauern

Noch ist die Ernte nicht ganz abgeschlossen, Zuckerrüben und Mais befinden sich zum Teil noch auf den Feldern. Fest steht aber bereits, dass es heuer nur eine durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Herbsternte für Oberösterreichs Ackerbauern wird: So wird sich beim Körnermais der Ertrag auf elf Tonnen je Hektar belaufen, im langjährigen Schnitt waren es 11,2 Tonnen. Die Erntemenge wird voraussichtlich um vier Prozent auf 532.000 Tonnen sinken. Auch bei den Sojabohnen verzeichnet man mit 63.300 Tonnen Erntemenge ein Durchschnittsjahr, wie Helmut Feitzlmayr, Pflanzenbaudirektor der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LKOÖ), am Dienstag bei einem Pressegespräch sagte. Um elf Prozent auf 1330 Tonnen steigen die Mengen beim Ölkürbis, ein Plus gab es auch bei der Anbaufläche.

"Die Ackerbauern haben heuer mit zwei großen Herausforderungen zu tun. Einerseits mit der Witterung und andererseits mit dem schlechten Preisniveau", sagte Franz Waldenberger, Präsident der LKOÖ: Die Extremwetterschäden belaufen sich heuer in Oberösterreich auf 33 Millionen Euro, rund 75 Prozent davon entfallen auf Hitze und Dürre. Die Ernte in unserem Bundesland war heuer zweigeteilt: Vor allem der nordöstliche Teil habe ab Mitte Juli unter Hitze gelitten. In den betroffenen Gebieten startete die Ernte früher, während sie in den westlichen Landesteilen großteils Ende September begann und zu guten Erträgen führte. Hier gab es auch regelmäßiger Niederschläge. Eine untergeordnete Rolle spielen in Oberösterreich die Schäden durch das Hochwasser im September: Nur drei Prozent der Gesamtschäden sind darauf zurückzuführen.

Auch die Preise für Körnermais und Soja haben sich laut Waldenberger heuer auf niedrigem Niveau eingependelt: Für Körnermais wurden im Oktober 185 bis 200 Euro netto je Tonne bezahlt. Für Soja wurden bereits im Frühjahr Kontraktpreise in Höhe von 400 bis 140 Euro je Tonne geboten: Diese sind bis zur Ernte nicht weiter gestiegen. Gleichzeitig seien die Betriebsmittelkosten gestiegen.

LKOÖ-Präsident Franz Waldenberger (l.), Pflanzenbaudirektor Helmut Feitzlmayr Bild: LKOÖ

Zuckerrüben: Transportkapazität wieder bei 100 Prozent

Groß ist die Herausforderung heuer auch für die Rübenbauern: 1160 Rübenbauern gibt es in Oberösterreich. Der Abtransport der Ernte konnte aber, wie berichtet, aufgrund der Hochwasserschäden in Niederösterreich und der Sperre der Weststrecke, mit Verspätung und verringerten Kapazitäten starten. Seit heute, 15. Oktober, läuft die Anlieferung wieder mit 100 Prozent Kapazität, das entspricht rund 160 Eisenbahnwaggons täglich. Zwar ist die Anbaufläche heuer auf 9500 Hektar gestiegen (ein Plus von 1400 Hektar im Jahresvergleich), "allerdings bremste erst die Dürre das Wachstum, und durch die vielen Niederschläge ist zuletzt der Zuckergehalt der Rüben zurückgegangen", sagt Feitzlmayr. Zudem führen ein höheres Angebot in der EU, Importe aus der Ukraine und ein Verbrauchsrückgang zu einem Rückgang der Zuckerpreise um rund ein Drittel auf 850 Euro pro Tonne.

Schlecht ist das Jahr auch für die Gemüsebauern verlaufen, vor allem bei den Sorten, die nach dem Juli abgeerntet wurden: So wird etwa beim Kohlgemüse heuer mit einem enttäuschenden Ertrag bzw. geringerer Qualität gerechnet. Grund sind auch hier Wetterkapriolen. 2024 war laut Feitzlmayr unter dem Strich ein durchschnittliches Jahr, "aber das Schöne am Ackerbau ist, dass das Spiel jedes Jahr von vorne beginnt".

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl