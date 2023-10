Vorsorge: Gratisberatung für die OÖN-Leser

Die Leserinnen und Leser der OÖNachrichten haben wieder die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren. Beim Immobilien- und Vorsorgetag am Freitag, 13. Oktober, von 13 bis 16 Uhr, in den Promenaden Galerien gibt es nicht nur drei Talkrunden mit Experten aus allen wichtigen Bereichen, sondern auch die Möglichkeit, kostenlose Beratungen bei den oberösterreichischen Notarinnen und Notaren zu buchen: ihr-notariat-immotag.info.

Notar Clemens Molan Bild: VOLKER WEIHBOLD

Drei Talkrunden

In der zweiten Talkrunde geht es um Vorsorge für das Alter in jeder Hinsicht: Wie sorge ich finanziell vor? Was machte ich mit meinen Immobilien? Was ist eine Vorsorgevollmacht? Wie kümmere ich mich um meine Eltern und andere Angehörige? Die zweite Talkrunde startet um 14 Uhr.

Notar Rüdiger Kriegleder Bild: privat

Die erste Talkrunde (13 bis 14 Uhr) befasst sich mit dem Kauf, dem Mieten und dem Versteuern von Immobilien, die dritte generell mit dem Thema Erben und Schenken (15 bis 16 Uhr).

Die Teilnahme am Vorsorge- und Immobilientag mit dem Titel "Recht.Zeitig.Wissen" ist auch heuer wieder kostenlos. Ab 12.30 Uhr können Sie ins OÖN-Forum in den Promenaden Galerien kommen, sich informieren und auch mit anderen Besuchern sowie den Experten diskutieren.

