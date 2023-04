So vielfältig sind Oberösterreichs Firmen

Das Kurhaus Schärding tritt in der Sparte „Erfolgsgeschichten“ an.

Die große Bühne ist Horst Dilly nicht fremd. Erst vergangene Woche war der Hotelier Gastgeber für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in Windischgarsten – und schwärmte über die Truppe von Ralf Rangnick: "Extrem fokussiert, eine echte Einheit – und als Gäste absolut pflegeleicht, zuvorkommend und sympathisch."

Der 56-jährige Dilly führt den im Jahr 1906 als kleines Dorfwirtshaus gegründeten Familienbetrieb bereits in vierter Generation. Wie Dutzende andere Unternehmen hat sich der Hotelier heuer beim Pegasus beworben. Diesen Preis vergeben die OÖNachrichten und ihre Partner Raiffeisenlandesbank, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und KPMG bereits zum 30. Mal.

Hotelier Horst Dilly rechnet sich Chancen aus. Bild: Wolfgang Simlinger

Die heurige Ausgabe steht unter dem Motto "Neue Wege". Bewerbungen sind in fünf Kategorien möglich: Leuchttürme, Innovationskaiser, Erfolgsgeschichten, Zukunftshoffnungen und Unternehmerin/Managerin des Jahres. Nicht bewerben kann man sich für den Pegasus für das Lebenswerk. Es gibt eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz des emeritierten Universitätsprofessors Friedrich Schneider. Bewerbungen sind noch bis 7. April online auf nachrichten.at/pegasus2023 möglich. Eine Vorauswahl treffen die Wirtschaftsredaktion der OÖN und Experten der Raiffeisenlandesbank. Die Nominiertenliste erscheint am 29. April.

Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert

Dilly tritt beim Pegasus in den Kategorien Leuchttürme und Erfolgsgeschichten an. Als Erfolgsgeschichte sieht sich ebenfalls das Kurhaus der Barmherzigen Brüder in Schärding. 99 Mitarbeiter sind beschäftigt, die durchschnittliche Jahresauslastung beträgt an die 90 Prozent. Die Wurzeln des Kurhauses gehen zurück ins 17. Jahrhundert.

Markus Waghubinger (li.) und Johannes Mayer von HalloSophia Bild: privat

Wesentlich jünger sind die beiden auf Digitalisierung spezialisierten Firmen HalloSophia aus Linz und E-Conomix aus Wels, die in der Sparte Zukunftshoffnungen bzw. Erfolgsgeschichten antreten. HalloSophia bietet eine digitale Beratungsplattform und vernetzt Experten für Marketing, IT, Finanzen, Buchhaltung, Forschung und Führung mit Firmen. E-Conomix gehört zu den größten Onlinehandels-Dienstleistern des Landes.

E-Conomix von Michael Raberger (li.) und Bernhard Aichinger wächst. Bild: privat

Um Genuss dreht sich alles beim Kräuterwirt von Gerald und Carolin Schimpl in Hirschbach im Mühlviertel. Neben dem Wirtshaus betreiben die beiden die Marke "Ruck Zuck", unter der sie Wirtshausküche fürs Zuhause in Gläser einkochen. Zielgruppe sind Familien, Singles und Senioren, aber auch andere Gastronomen.

Gerald und Carolin Schimpl führen den Kräuterwirt in Hirschbach. Bild: Ziegler

