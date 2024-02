Schulden: Drohen italienische Verhältnisse in Österreich?

Agenda Austria warnt vor italienischen Verhältnissen in Österreich.

Mehr als ein Jahrzehnt konnten Staaten sich kostenlos verschulden, weil die Zinsen praktisch bei null lagen. Die Zeit sei aber nicht für Reformen genutzt worden, kritisiert die liberale Denkfabrik Agenda Austria. Die Schuldenberge würden weiterwachsen, die Schulden aufgrund der Zinswende aber teurer werden. Die Staatsschuldenquote lag in Österreich 2023 bei 76,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 2,5 Prozent wurden für den Schuldendienst ausgegeben. "Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert, dass die Schuldenquote bis 2060 auf mehr als 120 Prozent des BIP steigen wird, falls die Politik nicht gegensteuert", sagt Agenda-Austria-Ökonom Denes Kucsera. Das würde die Refinanzierungskosten für Österreich erheblich erhöhen. Bereits unter der Annahme eines normalen Zinsumfeldes drohten die Zinszahlungen 2060 auf mehr als neun Prozent der Staatseinnahmen zu steigen. In einem negativen Szenario mit höheren Zinsen könnten es 14 Prozent sein: "Ohne strukturelle Reformen wird Österreich das neue Italien."

"Strenge Schuldenbremse"

Ökonom Hanno Lorenz sieht in einer Koppelung des Pensionsantrittsalters an die steigende Lebenserwartung eine der wichtigsten Handlungsmaßnahmen. Dazu brauche es mehr Finanzautonomie für die Länder und neue Fiskalregeln: "Österreich hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Damit in guten Jahren Überschüsse anfallen, braucht es eine strenge Schuldenbremse."

