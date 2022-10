Schaller: Was die Leitzins-Erhöhung für Sparer und Häuslbauer bedeutet

Europas Währungshüter ziehen im Kampf gegen die Rekordinflation die Zügel kräftig an. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, steigt auf 2,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte. Der Einlagensatz wurde im selben Umfang auf 1,50 Prozent erhöht. Mit ihren Zinserhöhungen will die Europäische Zentralbank Kredite verteuern, um die Nachfrage zu bremsen und so hohen Teuerungsraten entgegenzuwirken.

"Jetzt ist man nervös geworden"

In der "ZiB 2" sprach Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank (RLB), mit Moderator Armin Wolf über die Auswirkungen der jüngsten EZB-Entscheidung. Seiner Meinung nach habe die Zentralbank "viel zu spät" mit Zinserhöhungen begonnen. "Jetzt ist man sehr nervös geworden, denn die Höhe dieser Zinsschritte ist schon sehr beachtlich. Damit wird es mit großer Wahrscheinlichkeit gelingen, die Inflation zu bremsen, aber es wird, glaube ich, noch lange dauern."

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen bereits auf vier Prozent angehoben. "Die EZB hinkt immer sechs bis acht Monate nach", sagte Schaller, "ich glaube schon, dass wir in diese Richtung gehen müssen."

Das Instrument der Zinserhöhung sei gedacht, um die Nachfrage auf den Märkten zu senken: "Daher ist fest davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, das Wirtschaftswachstum zurückgehen wird. Einige fürchten sogar eine Rezession."

Das Interview mit Heinrich Schaller in voller Länge:

Sparzinsen gehen massiv nach oben

Sparern stellte der RLB-Direktor eine kräftige Erhöhung der Sparzinsen - aktuell bei 0,01 Prozent - in Aussicht. "Die Anpassungen im Sparbereich werden rasch erfolgen. Das wird nicht mehr lange dauern", kündigte Schaller an. "Wir werden beim Einlagenzins hinkommen, dieser liegt derzeit bei 1,5 Prozent." Sollte die EZB die Zinsen weiter erhöhen, würden auch die Zinsen für täglich fällige Einlagen nachfolgen. "Je länger man bereit ist, sein Geld zu binden, desto höher werden die Zinsen sein."

Die Bereitschaft zum Sparen sei aktuell allerdings gering. "Die Teuerung nimmt den Menschen die Möglichkeit, etwas anzusparen. Die Leute brauchen das Geld für das tägliche Leben", so Schaller.

Problem für Kreditnehmer

Mit ihren Zinserhöhungen will die Europäische Zentralbank Kredite verteuern, um die Nachfrage zu bremsen und so hohen Teuerungsraten entgegenzuwirken. Besonders davon betroffen sind Kreditnehmer, die variable Kreditraten vereinbart haben - das betrifft in Österreich rund 40 Prozent der Wohnbaukredite. "Das kann für Häuslbauer schon ein größeres Problem werden", befürchtet der RLB-Chef. "Wenn die Zinsen zu stark steigen, muss man sich mit den Kunden überlegen, wie man diese kurz- oder mittelfristige Enge überbrücken kann."