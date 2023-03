Runtastic streicht 70 von 250 Stellen in Österreich

Der Fitness-App Anbieter Runtastic mit Sitz in Pasching kündigt einen Personalabbau an. Rund 70 der 250 Stellen in Österreich werden gestrichen. Zudem werde die App "adidas Training" in den kommenden Monaten eingestellt, um sich laut eigenen Aussagen auf das Kernprodukt, die "adidas Running"-App konzentrieren zu können. Das gab die Adidas-Tochter heute Vormittag in einer Presseaussendung bekannt.

Betroffene Mitarbeiter seien heute morgen bereits informiert worden. In den kommenden Tagen würde die Geschäftsführung noch Einzelgespräche führen, "um individuelle Lösungen zu finden". "Wir bedauern die Auswirkungen der Entscheidung und setzen alles daran, den Veränderungsprozess respektvoll zu gestalten", wird Runtastic-Chef Scott Dunlap in der aktuellen Aussendung zitiert.

Das 2009 gegründete und stark gewachsene Start-up wurde 2015 vom deutschen Sportartikelhersteller Adidas um 220 Millionen Euro gekauft. Wie berichtet ist das Traditionsunternehmen derzeit in der Krise und befindet sich in einem Umbruchsjahr.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger