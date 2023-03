"Ich habe eigentlich kein anderes Hobby"

"Es ist eine schöne Branche, trotz der schwierigen Zeiten, die hinter uns liegen. Ich mache meinen Beruf wirklich gerne und habe eigentlich kein anderes Hobby", sagt Gertraud Scharinger, Geschäftsführerin von Scharinger Reisen in Geretsberg (Bez. Braunau). Die heute 64-Jährige gelernte Bilanzbuchhalterin hatte Erfahrung in der Reisebranche gesammelt, bevor sie vor 42 Jahren gemeinsam mit ihren Eltern das Unternehmen gründete. Begonnen wurde mit fünf gebrauchten Omnibussen. Heute ist Scharinger Reisen als Busunternehmen mit neun Fahrern tätig und bietet als Veranstalter selber Reisen an. Zudem ist man auch mit zwei Reisebüros in Geretsberg und Oberndorf vertreten und organisiert Flugreisen, Kreuzfahrten, Städtereisen und Betriebs- sowie Vereinsausflüge in die ganze Welt. Acht Mitarbeiter sind in den Reisebüros beschäftigt.

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie wurde auch ein Standort in Braunau betrieben, der im Zuge der Pandemie geschlossen werden musste. 2020 und 2021 seien für die Branche enorm hart gewesen, sagt Scharinger: "Wir waren durchgehend geöffnet und für unsere Kunden da. Davor haben wir uns gefreut, wenn wir eine Reise organisieren konnten. Während Corona war es ein Erfolg, wenn wir eine Reise rückabwickeln konnten und die Kunden ihr Geld zurückbekommen haben."

Es bleibt in Familienhand

2022 habe die Branche aber enormen Aufwind erlebt: "Auch heuer wollen die Menschen sehr gerne fortfahren." Allerdings würden die zum Teil stark gestiegenen Preise die Reiselust etwas dämpfen.

Neben Griechenland seien auch die Türkei und Spanien gut nachgefragt: "Allerdings fällt uns auf, dass sich die Anzahl der Reisetage verringert. Die Kunden fahren dafür öfter im Jahr fort." Beim Umsatz hat man laut eigenen Angaben 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Genaue Zahlen nennt Gertraud Scharinger nicht. Der Betrieb ist ganz in Familienhand: Scharingers Mann Steffen ist Leiter der Busreisen. Nichte Michaela leitet die Gruppenreisen, deren Mann Martin ist Fahrer.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl