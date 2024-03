Pegasus: Firmen als Vorreiter

Besondere Ideen, ein herausragendes wirtschaftliches Gespür sowie Resilienz in Krisenzeiten kennzeichnen viele oberösterreichische Unternehmen. Die besten von ihnen werden heuer wieder mit dem Pegasus ausgezeichnet.

Beworben hat sich etwa der Baustoffhändler Berner aus Braunau am Inn. Das Unternehmen, das in der Kategorie "Erfolgsgeschichte" eingereicht hat, vertreibt Befestigungsteile, Werkzeuge und technische Chemieprodukte. Das Logistikzentrum in Braunau ist Dreh- und Angelpunkt für die Region Südosteuropa.

Als "Innovationskaiser" hat sich Alpine Metal Tech aus Regau beworben: Das Unternehmen hat etwa neue Produkte für die Stahlindustrie entwickelt, um Arbeitsschritte zu automatisieren und sicherer zu machen. Eine neue Messmaschine reduziert den Abfall bei der Produktion von Aluminiumrädern. Heimische Unternehmen können noch bis 5. April unter nachrichten.at/pegasus2024 einreichen. Das ist auch in den Kategorien "Leuchttürme", "Zukunftshoffnungen" und "Unternehmerin/Managerin des Jahres" möglich.

Christian Preslmayr, Geschäftsführer von Alpine Metal Tech Bild: Werk

Der Wirtschaftspreis wird zum 31. Mal von den OÖNachrichten und ihren Partnern (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, KPMG, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Land Oberösterreich) vergeben. Die Sieger werden bei der Galanacht der Wirtschaft im Linzer Brucknerhaus am 3. Juni geehrt. Alle Bewerber sind herzlich eingeladen.

