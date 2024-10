Papierindustrie fordert niedrigere Energiekosten

Als Interessenvertretung der heimischen Papierindustrie drängt die Austropapier auf bessere Rahmenbedingungen in Form niedrigerer Energiekosten. Diese seien hierzulande höher als in anderen Ländern Europas und das schwäche die Wettbewerbsfähigkeit, teilten die 23 Mitgliedsunternehmen am Montag in einer Aussendung mit. In einem "Impulspapier" forderten sie von der künftigen Bundesregierung, den Ausbau wettbewerbsfähiger grüner Energie "rasch und unbürokratisch voranzutreiben".

"Die Aufgabe der kommenden Bundesregierung ist es, wieder faire Rahmenbedingungen innerhalb Europas zu schaffen", so der Präsident der Interessenvertretung, Martin Zahlbruckner, mit Blick auf die uneinheitlichen Energiepreise. Das brauche die Branche für ihre Investitionen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Produktion ebenso wie Rechtssicherheit.

Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern müsse durch Zurverfügungstellen von Alternativen reduziert werden. Die Papierindustrie benötige ein "Level Playing Field" auf dem europäischen Binnenmarkt, um Marktverzerrungen durch unterschiedliche nationale Förderungen zu vermeiden. Als "dringend notwendige Schritte" gegen wettbewerbsverzerrende Energiekosten nannte die Branchenvertretung eine Absenkung der CO2-Preise auf das Niveau anderer EU-Staaten sowie die Verlängerung der Strompreiskompensation bis 2030.

Ausbau der Netze

Rechtssicherheit und ein verlässlicher regulatorischer Rahmen seien notwendig, um zukunftsorientierte Investitionen tätigen zu können. "Dies gilt insbesondere für den Ausbau von Netzinfrastrukturen, die für die Elektrifizierung und den Einsatz von Wasserstoff als Energieträger notwendig sind", betonte Austropapier. Staatliche Garantien für Stromlieferverträge könnten dazu beitragen, diese Entwicklung zu beschleunigen.

Die Papierindustrie in Österreich gewinnt laut Austropapier "bereits jetzt fast 70 Prozent der genutzten Energie aus erneuerbaren Quellen". Weiters sei Altpapier inzwischen der wichtigste Primärrohstoff des Industriezweigs. Die Recyclingquote betrage 86 Prozent.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper