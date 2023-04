Oberösterreicherin wird Chefin bei Google in der Schweiz

Das gab der US-Internetkonzern heute, Montag, bekannt. Antlanger-Winter ist seit Ende 2018 bei Google und war seither als Länderchefin für Österreich verantwortlich. Seit Mitte November 2022 war sie bereits interimistische Chefin bei Google in der Schweiz, weil ihr Vorgänger Patrick Warnking nach Warschau gewechselt und dort Osteuropa-Chef von Google geworden war.

Antlanger-Winter wuchs „zwischen Linz, Leonding und dem Mühlviertel auf“, erklärte sie einmal den OÖNachrichten. Ihre IT-Grundausbildung erhielt sie am Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich. 2003 baute sie die Digital-Agenden der Mediaagentur Mindshare mit Sitz in Wien auf, 2018 folgt der Wechsel zu Google.

Der künftige Arbeitsplatz der Oberösterreicherin ist Zürich. „Die neue Aufgabe ist sehr spannend für mich, an kaum einem anderen Ort außerhalb der USA wird bei Google an so vielen Innovationen weltweit gearbeitet wie bei Google in der Schweiz“, wird Antlanger-Winter in einer Aussendung zitiert. In ihrer neuen Funktion wird sie auch das Kerngeschäft der Region Schweiz-Österreich betreuen. 5000 Beschäftigte zählt der US-Internetkonzern in Zürich, der Schwerpunkt liegt auf Software-Engineering und Forschung.

Bei Google Österreich werde es bis zu einer Nachfolgeregelung eine „interimistische Leitung“ geben, heißt es in einer Aussendung.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner