Nun ist es fix: Mayer wird neuer voestalpine-Finanzvorstand

Das hat der Aufsichtsrat des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns heute, Freitag, beschlossen und bekannt gegeben. Mayers Funktionsperiode läuft für drei Jahre. "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, in Gerald Mayer einen sehr erfahrenen und kompetenten Finanzvorstand zu gewinnen. Er kommt in bewegten Zeiten zur voestalpine. Die Umstellung auf eine grüne Stahlproduktion bei gleichzeitiger konsequenter Weiterführung unserer technologieorientierten Downstreamstrategie ist mit enormen Herausforderungen verbunden", sagt Wolfgang Eder, Vorsitzender des voestalpine-Aufsichtsrates.

Schon am Donnerstag war auf nachrichten.at zu lesen, dass vieles dafür spricht, dass der bisherige Amag-Chef zum Nachfolger Robert Ottels ernannt wird - lesen Sie den OÖNplus-Beitrag hier.

"Ich freue mich sehr, die voestalpine AG ab April in meiner neuen Funktion als Finanzvorstand strategisch mitgestalten zu können und so auch die großen Themen wie Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung der Stahlproduktion voranzutreiben. Die voestalpine hat sich in den vergangenen Jahren finanziell bestens aufgestellt und herausragende Ergebnisse erwirtschaftet. Ich möchte diesen Weg mit Herbert Eibensteiner und dem Vorstandsteam, auch in wirtschaftlich deutlich schwierigeren Zeiten, erfolgreich fortsetzen", wird Mayer in der Aussendung zitiert.

Der 52-jährige Betriebswirt startete seine Karriere als Steuerberater bei Icon. Es folgten verschiedene Führungspositionen bei der VA Tech. 2007 wechselte Mayer zum Innviertler Aluminiumkonzern Amag. Dort war er seit 2007 Finanzvorstand und wurde 2019 Vorstandsvorsitzender. Mayer ist verheiratet und hat drei Kinder.

