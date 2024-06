Mateschitz und Pierer wollen bei Rosenbauer einsteigen

Was die OÖNachrichten bereits im April vermuteten, scheint sich zu bestätigen: KTM-Chef und IV-OÖ-Präsident Stefan Pierer nimmt einen zweiten Anlauf, bei Rosenbauer einzusteigen. Diesmal mit Schützenhilfe von potenten Geldgebern. Die Vorbereitungen für den Einstieg wurden, wie die OÖN von der Hauptversammlung berichteten, bereits gelegt.

Österreich-Konsortium

Bestätigen will den Bericht über ein so genanntes "Österreich-Konsortium" für Rosenbauer, der im Trend in seiner neuen, am Freitag erscheinenden Ausgabe erscheint, gegenüber den OÖNachrichten niemand der Beteiligten. Doch das Firmenbuch weist die Gründung einer "Robau Beteiligungsverwaltung GmbH" aus, per 23.5.24 durch eine PiMa Beteiligungsverwaltung GmbH (Pierer und Mateschitz) zu zwei Drittel und einem Drittel durch die Raiffeisen Beteiligungsholding GmbH sowie die Invest Unternehmensbeteiligungs Aktiengesellschaft. Über Letztere sind somit auch die Raiffeisenbanken an Bord, was im Sinne einer Standort-Politik für Oberösterreich zu sehen ist.

Stefan Pierer Bild: (Volker Weihbold)

Nach der Mitte Mai beschlossenen Kapitalerhöhung bei Rosenbauer kommt also Bewegung in die Frage, wer die neuen 3,4 Millionen Aktien übernimmt. Rosenbauer-Vorstandschef Sebastian Wolf ließ bei der Hauptversammlung Ende Mai offen, wer die Aktien kaufen könnte. Die Gespräche laufen, hieß es damals. Am Mittwoch gab es dazu keinen Kommentar aus dem Unternehmen, nur: "Wir arbeiten an der Kapitalerhöhung."

Werden Altaktionäre ausgebremst?

Mit dem Einstieg eines Investors dürfte sich die Aktionärsstruktur ändern. Werden die neuen Aktien en bloc an einen Investor verkauft, hätte dieser ein Drittel der Anteile an dem Feuerwehrausrüster. Derzeit halten 26 Familienmitglieder 51 Prozent an Rosenbauer, sechs Prozent gehören dem französischen Investmentfonds Lazard Freres, 43 Prozent sind in Streubesitz. Aktuell gibt es jedenfalls noch keine Entscheidung des Vorstands, ob er die Altaktionäre vom Bezugsrecht der Neuen Aktien ausschließen will oder wird. Wenn das geschieht, müsste die Öffentlichkeit binnen einer Stunde informiert werden.

Sitz der Robau-Gesellschaft ist Wels, dieselbe Adresse wie der Hauptsitz der Pierer Mobility.

Der oberösterreichische Industriekonzern leidet unter einer hohen Schuldenlast, die Nettofinanzverschuldung betrug zuletzt 428 Millionen Euro. Im ersten Quartal fiel das operative Ergebnis (Ebit) erstmals seit zwei Jahren wieder positiv aus.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch