MAN: "Zeitfenster für Fortführung wird enger"

Nachdem der Betriebsrat am Mittwoch nach den Verhandlungen mit der Geschäftsführung von positiven Signalen für den Sozialplan gesprochen hatte, folgte heute Nachmittag wieder eine ernüchternde Information: Es sei zwar eine alternative Fortführung möglich, aber "das Zeitfenster dafür – selbst in Teilen – wird enger", heißt es. Daher werde weiter an der Schließung gearbeitet.

Mitarbeiter aus Polen seien diese Woche in Steyr, um den Transfer diverser Produktionsbereiche in die Wege zu leiten, schrieben die Geschäftsführer am Donnerstag um 14.01 Uhr an die Belegschaft.