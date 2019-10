Live ab 20 Uhr: Große Bühne für den „Digitalos“ 

Sie ist Ideenschmiede und Zukunftsfabrik in einem, und in den vergangenen Tagen wurde sie für eine ganz besondere Veranstaltung auf Hochglanz poliert: die Linzer Tabakfabrik, in der von den OÖNachrichten, der Sparkasse Oberösterreich und weiteren Partnern in fünf Kategorien der offizielle Digitalpreis des Landes vergeben wird. Die Jury unter ihrem Vorsitzenden Florian Gschwandtner hat entschieden, heute Abend warten alle gespannt auf die Ergebnisse.

Sie können diesen Abend, der von Daniela Dahlke (OÖN-TV) und Florian Danner (Puls4) moderiert wird, live verfolgen. Übertragen werden Puls24, das über Satellit und Kabel sowie auf puls4.com zu empfangen ist, und nachrichten.at per Livestream.

Vom Metallpulver zur Siegestrophäe: So wird die Digitalos-Trophäe hergestellt.

Video: Jury-Vorsitzender Florian Gschwandtner war zu Gast im OÖN-Newsroom und durfte schon eine der spektakulären Trophäen bewundern.