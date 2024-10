„Kunden bestimmen Tempo der Transformation zur E-Mobilität“

„Die Autoindustrie befindet sich in einer beispiellosen Transformation, die alle Teile der Wertschöpfungskette betrifft“, sagte Mercedes-Benz-Österreich-Geschäftsführer Niels Kowollik am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zum Thema „Autowirtschaft im Wandel“ im Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels.



Herausfordernd für die Autoproduzenten seien gleich mehrere Bereiche, die noch dazu parallel angegangen werden müssten und Investitionen in Milliardenhöhe erforderten: der Wandel zur E-Mobilität, die Digitalisierung und das autonome Fahren. Dazu würden geopolitische Spannungen, unterbrochene Lieferketten, steigende Kosten, neue Wettbewerber (vor allem aus China) und wachsender Innovationsdruck kommen.



„Größte Aufgabe“ ist laut Kowollik jedenfalls die Transformation zur E-Mobilität: „Die Zukunft ist elektrisch, die E-Mobilität hat zwei entscheidende Vorteile: erstens ist der Wirkungsgrad im Vergleich zum Verbrennungsmotor drückend überlegen, zweitens sind fossile Kraftstoffe endlich.“

Das Tempo der Transformation würden jedoch „die Marktbedingungen und die Wünsche der Kunden“ bestimmen, so Kowollik. Mercedes-Benz könne daher „bis in die 2030er-Jahre hinein“ Fahrzeuge sowohl mit vollelektrischem Antrieb als auch mit elektrifizierten Verbrennern anbieten.

Um mehr Kunden, vor allem im privaten Bereich, zum Umstieg vom Verbrenner auf ein E-Auto zu bewegen, müsse an mehreren Stellschrauben gedreht werden, betonte Kowollik: „Das Restwertrisiko des E-Autos muss minimiert werden, etwa mittels Risikofreistellung durch Nutzen-Leasing. Und das Laden muss noch einfacher werden, erstens mit einheitlicher Bezahlmöglichkeit, auch mit Kreditkarte, und mit einer Reservierungsoption für die Wunsch-Ladesäule“.

„Es macht einfach Spaß“

Zudem werde es ein Umdenken in den Köpfen der Kunden brauchen: „E-Mobilität wird häufig mit Verzicht und Leid verknüpft – völlig zu Unrecht. Denn ein E-Auto zu fahren, macht einfach Spaß, das enorme Drehmoment und die außergewöhnliche Beschleunigung sind einfach schön“, sagte der Mercedes-Österreich-Chef. (schuh)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper