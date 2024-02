Kommunalkredit legte um 29 Prozent auf 101 Millionen Euro zu

Der Return on Equity (RoE) nach Steuern erhöhte sich von 22,3 Prozent im Jahr 2022 auf 25 Prozent im Vorjahr. Das Neugeschäftsvolumen im Infrastruktur- und Energiebereich (inklusive Public Finance) lag bei 1,81 Milliarden Euro, wie die Kommunalkredit am Freitag mitteilte.

Die harte Kernkapitalquote betrug demnach zum 31. Dezember des Vorjahres 17,9 Prozent, die Gesamtkapitalquote 21,4 Prozent. Sämtliche Investmentgrade-Ratings hätten einen positivem Ausblick, wurde in einer Aussendung betont.

Internationale Projekte

Die Kommunalkredit habe 2023 unter anderem an der Finanzierung von Wasseraufbereitungsanlagen in Italien, der Errichtung von Windpark- und Photovoltaikanlagen auf der Iberischen Halbinsel, in Rumänien, Ungarn und Finnland sowie der Transformation in Richtung nachhaltige Stromerzeugung in Deutschland und der Erweiterung von Breitbandinitiativen in Spanien und Serbien mitgewirkt.

Der Aufsichtsrat der Bank hat zum 1. Juli 2024 Nima Motazed zum Chief Technology Officer/Chief Operating Officer (CTO/COO) bestellt. Er war zuvor unter anderem bei SwissRe, NLB, Citigroup und der Erste Bank tätig. Der Vorstand besteht dann mit Juli aus Bernd Fislage (CEO), Sebastian Firlinger (CFO/CRO) und Motazed.

