Klimaschutz: "Wer nicht offen bleibt, versäumt die nächsten Schritte"

Es ist in erster Linie eine Diskussion, die auf Experten- und politischer Ebene geführt wird: Soll man sich bei der Mobilität voll auf das Elektroauto konzentrieren oder soll man technologieoffen bleiben, sich also andere Optionen in der Forschung und Entwicklung offenlassen?

Während in Klimaschützerkreisen und überwiegend auch bei den Grünen die Elektromobilität im Vordergrund steht und Technologieoffenheit als Haltung gegen die Energiewende gilt, plädiert die Industrie dafür, sich mehrere Varianten offenzuhalten (dazu auch das Interview mit BMW-Steyr-Chef Klaus von Moltke).

Der langjährige Forschungschef des Voest Industrieanlagenbaus, Chef der Standortagentur TMG und spätere Technologiebeauftragte des Landes Oberösterreich, Bruno Lindorfer, hat dazu eine klare Meinung. "Wer nicht technologieoffen agiert, versäumt die nächsten Schritte der Entwicklung", sagt er und verweist etwa auf Autos oder Handys, wo Firmen mit disruptiven (also systemverändernden) Technologien den anderen um Meilen voraus sind.

"Wesentliches bleibt liegen"

In manch quasireligiöser Diskussion verschwinde auch der Blick auf das Wesentliche und Machbare. Das sei auch bei den Fahrzeugantrieben der Fall. "Während eifrig über den Elektroantrieb und die Abschaffung des Verbrennungsmotors diskutiert wird, wird übersehen, dass die großen Probleme gar nicht in der Mobilität liegen, sondern in der Wärme – bei Privaten und Firmen", sagt Lindorfer.

Wenn die voestalpine am Ende des Tages Stahl auf Wasserstoffbasis produzieren möchte, braucht sie dafür 33 Terawattstunden Energie im Jahr. Das sei das Doppelte von dem, was fünf Millionen E-Autos in Österreich verbrauchen würden.

Dazu solle geprüft werden, was zusammenpasse. "PV und Klimaanlagen passen zusammen, PV und Wärmepumpen nicht, da sie beide im Winter zu wenig liefern. Das alles sollte man offen diskutieren", sagt Lindorfer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine

OÖN-Serie: Wir steigen um Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.