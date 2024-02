Personalberater Hill vergrößert Netzwerk

Das Personalberaternetzwerk Hill International (Eigentümer: Manfred Webersdorfer) mit 20 internationalen Partnern arbeitet künftig auch mit dem Personalberater Enex zusammen. Enex ist eine Dachorganisation für unabhängige Berater und in Westeuropa, Amerika und Asien tätig – von Belgien über China bis in die USA. Dadurch sollen Hill-Kunden bei der Suche nach Führungskräften in zusätzlichen Regionen begleitet und serviciert werden. Durch die regional breite Aufstellung soll die bewährte Zusammenarbeit durchgängiger erfolgen. Linz ist der größte Hill-Standort, auch in Wien, Salzburg und Graz ist man vertreten.

