ÖAMTC

Matthias Lechner (38) ist neuer Leiter des ÖAMTC-Stützpunktes in Steyr. Lechner wohnt in Dietach und war an dem Standort bereits im Prüfdienst und in der Pannenhilfe tätig. Zuletzt war er Technischer Trainer in der Landesdirektion Linz.

