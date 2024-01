Haslinger/Nagele

Mathis Fister (42) verstärkt als Anwalt das öffentlich-rechtliche Team der Linzer Kanzlei Haslinger/Nagele. Er hat in Graz und Wien Rechtswissenschaften studiert und lehrt seit 2020 auch als Universitätsprofessor an der JKU in Linz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper