Evangelisches Krankenhaus Wien

Leo Pauzenberger (37) ist Oberarzt in der Orthopädischen Abteilung des Evangelischen Krankenhauses in Wien. Der Linzer hat in Wien und Schweden Medizin studiert und ist zertifizierter Schulter- und Ellenbogenchirurg.

