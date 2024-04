MediaMarkt

Jan Niklas Brandt (36) übernimmt am 1. April die Geschäftsführung des Elektronikhändlers MediaMarkt in Österreich sowie der Schweiz. Der aktuelle Österreich-Chef, Alpay Güner, wechselt in die Zentrale nach Ingolstadt.

