Limak-Intensiv: Geballtes Wissen für Führungskräfte

Von künstlicher Intelligenz über Innovation und Generationenmanagement sowie Wahrnehmung des Betriebs aus Sicht der Arbeitnehmer bis hin zu Kreislaufwirtschaft: Um die Aufgaben in einem sich stetig wandelnden Umfeld bewältigen zu können, brauchen Führungskräfte viel Wissen. "Mit der dynamischen Transformation der Wirtschaft steigen die Anforderungen an Führungskräfte, doch die zeitlichen Ressourcen sind knapp bemessen", sagt Gerhard Leitner, Geschäftsführer der Limak Austrian Business School. Daher startet die Limak mit Sitz in Linz mit den "Executive Essentials" einen kompakten Intensivkurs. Diese dauern zwischen einem und fünf Tage und ermöglichen es Führungskräften, ihr Wissen zu erweitern und sich bei Themen auf einen aktuellen Stand zu bringen. Sie ergänzen die bereits bestehenden Universitätslehrgänge und Executive MBAs.

Der Fokus liegt auf 18 Themenfeldern, die Kurse finden in Linz und Wien statt. Start ist im Frühjahr 2024: Anmeldungen sind ab sofort möglich. Infos unter limak.at/executive-essentials

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.