Job Week: Arbeitgeber tritt Arbeitnehmer

Die Job Week findet vom 20. bis 25. März statt: Dabei öffnen Betriebe sämtlicher Größen in ganz Oberösterreich ihre Türen für Interessierte. Einerseits können sich Unternehmen als attraktive Arbeitgeber präsentieren und den Bekanntheitsgrad in der Region steigern. Andererseits treffen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber dort, wo es wichtig ist – am zukünftigen Arbeitsplatz.

1700 Angebote gab es heuer: Mehr als 6000 Arbeit- und Lehrstellensuchende waren dabei.

Für schnell entschlossene Betriebe gibt es den Frühbucherbonus: Wer sich bis zum 30. November auf jobweek.at anmeldet, für den wird die Teilnehmergebühr um 50 Prozent reduziert. Für Besucher ist die Job Week kostenlos.