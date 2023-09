Volles Programm zum Start in das neue Studienjahr

In der ersten Studienwoche, von 2. bis 6. Oktober, können Studierende an Campustouren und Schnitzeljagden teilnehmen.

Von der Aussichtsplattform am Somnium zum Science Park, kurze Rast im schwimmenden Café am Uniteich und in der Mensa, dann zu der Bibliothek und dem Learning Center. So lernen Erstsemester ihre neue Uni gemeinsam mit ihren Studienkollegen kennen. Die Campusführungen finden an jedem Wochentag für jeden Schwerpunkt zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Nähere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie auf jku.at/studium/studierende/welcome-week

Auch Spiel und Spaß sollen nicht zu kurz kommen, daher gibt es während der gesamten Woche ein buntes Programm für Erstsemestrige, das vom Kinoabend über ein Beach-Volleyball-Turnier bis hin zum Mensafest reicht. Zudem feiert das Basketball-Team der JKU, die "JKU Astros", sein Debüt.

Weiters gibt es für alle Studienanfänger in der Kepler Hall eine Goodie Bag, die nach Vorlage des Gutscheins, der nach abgeschlossener Studienzulassung per E-Mail versandt wurde, erhältlich ist.

