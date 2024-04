Hohe Zinsen, viele Kredite: Oberbank verdient wie nie

Dank des sehr guten Zinsgeschäfts, das "eine Rückkehr der Margen auf Normalniveau" gebracht habe, hat die Oberbank so gut verdient wie nie. Das Zinsergebnis stieg um 47 Prozent auf fast 600 Millionen Euro, unterm Strich blieb ein Gewinn nach Steuern von 383 Millionen Euro. Das bedeutet ein Plus von 57 Prozent.

Im laufenden Jahr sei das Geschäft zäh gestartet, sagte Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger bei der Präsentation der Jahresbilanz. Er geht davon aus, "die Talsohle ist durchschritten". So seien die Unternehmensergebnisse besser als erwartet, die hohen Kollektivvertragsabschlüsse bedeuteten mehr Geld im Börserl der Konsumenten.

Die Nachfrage nach Wohnbaukrediten sei im ersten Quartal um 20 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Übers Jahr 2023 waren diese um die Hälfte eingebrochen, so Gasselsberger. Das Wohnbaupaket der Regierung komme zum richtigen Zeitpunkt. Zudem hätten die Kapitalmarktzinsen den Höhepunkt überschritten, die Immobilienpreise bewegten sich ebenfalls in die richtige Richtung.

Die Kreditnachfrage in der Oberbank ist aber ohnehin vom starken Firmengeschäft getrieben. 16 Milliarden (plus sieben Prozent) der 20 Milliarden Euro (plus 4,6 Prozent) an neuen Krediten ging an Unternehmen – wobei die gute Entwicklung vom guten ersten Halbjahr getragen wurde. Die Risikovorsorgen haben sich auf 84 Millionen Euro verdoppelt. In Zusammenhang mit Kreditausfällen spricht Gasselsberger von einer Normalisierung der Wertberichtigungsquote – diese hat sich ebenfalls verdoppelt.

Im zweiten Halbjahr sind die Einlagen gestiegen – das Ausmaß habe ihn überrascht, so Gasselsberger. 19 Milliarden Euro (plus 6,6 Prozent) an Kundengeldern liegen auf den Konten, weitere 20 Milliarden werden auf Wertpapierdepots betreut. Für Gasselsberger ein weiteres Indiz, dass der Wohnbau wieder anziehen wird.

Franz Gasselsberger, Generaldirektor Oberbank Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein Drittel aus dem Ausland

Ein Drittel der Erträge liefert das Auslandsgeschäft der Oberbank, Nordrhein-Westfalen (Deutschland) sei das definierte Expansionsgebiet mit einem laut Gasselsberger "gewaltigen Potenzial".

Die gute Entwicklung führte zu einer Steigerung des Eigenkapitals. Die Kernkapitalquote, jene Kennzahl, die die Stabilität einer Bank anzeigen soll, liegt bei 18,88 Prozent. Damit zähle die Oberbank zu den am besten kapitalisierten europäischen Banken, so ihr Chef. Wie bereits angekündigt, wird die Dividende mit einem Euro je Aktie verdoppelt.

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter

