Haimbuchner: Russen haben die "Verträge erfüllt"

LINZ. Eine "verfehlte Wirtschaftspolitik" und "ideologiegetriebene Zugänge in der Klimapolitik" prangerte am Freitag Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) bei einer Pressekonferenz in Linz an. Er richtete seine Kritik gegen die Bundesregierung aus VP und Grünen und gegen die EU.

Die steigende CO2-Bepreisung gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und erschwere leistbaren Wohnbau. Zementbetriebe drohten abzuwandern. Die Sanktionen gegen Russland seien strategie- und wirkungslos. "Das heißt nicht, dass wir auf der Seite der Russen stehen", so Haimbuchner.

Den von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) angepeilten Ausstieg der OMV aus den Lieferverträgen mit Gazprom nannte er "verantwortungslos". Man könne das Gas nicht einfach ersetzen, außerdem haben ihm zufolge die Russen die Verträge immer erfüllt.

Laut OMV war das zuletzt aber teilweise anders. Im Februar 2023 hieß es: "Wir bekommen nicht das, was vertraglich vereinbart ist." Haimbuchner dazu: Die Frage sei, ob da jemand am Gashahn gedreht habe oder es sich um Transitprobleme gehandelt habe.

Er forderte die Regierung auch auf, CO2-Speicherung und CO2-Transport über Leitungen nach Norwegen zu forcieren.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

