"Gründer wuchsen über sich hinaus"

Mit so einer großen Resonanz hat Johannes Sailer nicht gerechnet. Die Corona-Pandemie bescherte dem Jungunternehmer und seinem Start-up "7hauben" einen Wachstumsschub. Auf der Plattform für Onlinekochkurse kamen die Nutzer in der Krise auf den Geschmack. "Wir haben die Umsätze verzehnfacht und wachsen weiter", sagte Sailer gestern, Freitag, bei einem Pressegespräch in Linz.

7hauben ist eines von 26 Unternehmen, die im Vorjahr das Programm des Start-up-Inkubators tech2b abgeschlossen haben. Dafür erhielten sie gestern ihre Zertifikate von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und tech2b-Geschäftsführer Raphael Friedl.

Obwohl die Krise auch in der Gründerszene ihre Spuren hinterlasse, gebe es positive Signale. "Der Großteil der Gründer ist über sich hinausgewachsen und hat Geschäftsmodelle genau zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht", sagte Friedl.

Anklang findet auch Thomas Rittenschober mit seinem Unternehmen "Seven Bel" aus Leonding. Die Messgeräte, die Schall im industriellen und privaten Umfeld visualisieren und damit "sichtbar" machen, werden bereits von Unternehmen in Europa, Kanada und Südkorea genutzt.

Jede zweite Idee erfolgreich

tech2b greift heimischen Gründern in den ersten beiden Unternehmensjahren finanziell und organisatorisch unter die Arme. Im vergangenen Jahr seien noch Themen wie Kurzarbeit, Überbrückungsfinanzierungen oder Fixkostenzuschuss hinzugekommen, sagte Geschäftsführer Friedl. Dies habe für die – vorwiegend digitale – Betreuung eine zusätzliche Herausforderung bedeutet.

Seit der Gründung 2002 hat tech2b mehr als 400 Start-ups begleitet. Etwa aus der Hälfte der Ideen sind Unternehmen entstanden. Aktuell sind 40 Start-ups in Betreuung. Wirtschaftslandesrat Achleitner streut den Jungunternehmern Rosen: "Sie sind agil, anpassungsfähig und flexibel. Gerade jetzt kommt ihnen das zugute." (rom)