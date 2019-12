Grazer Supernova kauft weitere zehn Shoppingzentren in Slowenien

Der Grazer Immobilienentwickler Supernova kauft in Slowenien zehn Shoppingzentren von Centrice Real Estate, das früher der österreichischen Hypo-Alpe-Adria-Abbaufirma Heta gehörte. Das Volumen der Transaktion beläuft sich auf mehr als 220 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Laut slowenischer Nachrichtenagentur STA werden Qlandia-Zentren in Kamnik, Kranj, Krsko, Maribor, Nova Gorica, Novo Mesto und Ptuj, sowie Einkaufsparks in Metlika, Ravne na Koroskem und Slovenske Konjice übernommen. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und in Kooperation mit mehreren internationalen und lokalen Banken, teilte Supernova mit. Die Centrice Real Estate gehört dem US-Fonds Lone Star, der die frühere Immobilien-Tochtergesellschaft der Heta im Jahr 2016 übernommen hat.

Das ist heuer bereits die zweite große Investition von Supernova in Slowenien. Anfang des Jahres wurden zehn Shoppingzentren der Handelskette Mercator um 116,6 Millionen Euro übernommen. Mit dieser Transaktion durchbricht Supernova die 100-Millionen-Jahresmietgrenze und hat im Gesamtportfolio den Anteil der slowenischen Projekte auf knapp über 30 Prozent erhöht, hieß es.