Glyphosat: Landwirtschaftskammer Oberösterreich begrüßt Zulassung der EU

Am Dienstag wurde die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union erneuert. Die Zulassung läuft nun bis Dezember 2033. Unter den EU-Staaten gab es zuvor weder eine ausreichende Mehrheit für noch gegen einen weiteren Einsatz des Mittels.

Daraufhin konnte die EU-Kommission im Alleingang entscheiden.

Streit gibt es unter anderem darüber, ob Glyphosat krebserregend sein könnte. Österreich stimmte gegen die Verlängerung: Grund dafür ist ein Beschluss von Grünen, SPÖ und FPÖ aus dem Jahr 2017, an den der Landwirtschaftsminister gebunden ist.

Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich ist froh über die verlängerte Zulassung: Bei einer Reduktion der Pflanzenschutzmittel wären Kulturen wie zum Beispiel Raps oder Ölkürbis aus der Produktion gefallen – das hätte die Versorgungssicherheit in Europa gefährdet, sagt Präsident Franz Waldenberger. Die Bauern würden den Einsatz der Mittel bereits auf ein Minimum reduzieren.

„Wir müssen bei der Entwicklung der Landwirtschaft in Europa darauf achten, dass wir bei der Produktion nicht ins Hintertreffen gegenüber anderen Regionen geraten. Denn überbordende Maßnahmen und Vorschriften in der EU führen letztendlich zu mehr Lebensmittel-Importen", sagte Waldenberger bei einer Pressekonferenz in Wels.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sah eine Wiederzulassung in ihrer jüngsten Bewertung unkritisch. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace übt Kritik: Die EU-Kommission rolle der Agrarlobby mit ihrer Entscheidung „den roten Teppich aus“, hieß es.

