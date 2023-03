Gasthof Rettenbachalm in Bad Ischl insolvent

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen in der Gastronomie während der Lockdowns seien für den Betrieb nicht zu verkraften gewesen, teilt der Gläubigerschutzverband KSV1870 mit: Da der Gasthof erst im Herbst 2019 eröffnet worden war, konnten kaum Corona-Hilfen in Anspruch genommen, die üblichen Anlaufverluste nicht kompensiert werden. Am Dienstag wurde am Landesgericht Wels nun das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.

Der KSV1870 beziffert die Passiva mit rund 99.000 Euro. Der Sanierungsplanvorschlag sieht eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes, vor. Derzeit ist noch nicht fixiert, ob eine Sanierung und Fortführung des Unternehmens ohne weitere Verluste für die Gläubiger möglich ist, heißt es vom KSV1870.

