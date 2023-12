Gasleitung durch das Mühlviertel: Kritik an säumiger Gewessler

Der Bau der rund 40 Kilometer langen und 200 Millionen Euro teuren Gasleitung hat auf politischer Ebene heftige Diskussionen ausgelöst. Wie berichtet, wird der GCA und deren Haupteigentümer, dem Verbund, vorgeworfen, den Ausbau der Leitung nicht energisch genug voranzutreiben. Wenn die Durchleitung von russischem Gas im kommenden Jahr eingestellt würde, hätte Österreich das Problem, zu wenig Gas zu bekommen. Über die Gasleitung im Mühlviertel würden Kapazitäten geschaffen, über Deutschland aus Norwegen oder anderen Flüssiggas-Lieferanten Gas zu beziehen. Der "WAG Loop", wie das Projekt heißt, würde die Transportkapazität aus Deutschland um 30 Prozent oder 27 Terawattstunden pro Jahr erhöhen. Und es wäre genauso geeignet, künftig Wasserstoff durchzuleiten. Ein wichtiger Punkt, weil sich die Leitung in einem Korridor von Süditalien bis Deutschland befindet, über den aus Afrika künftig Wasserstoff geliefert werden soll.

Die Vorbereitungen seien längst getroffen. Man kenne die Trasse, die in einem Abstand von wenigen Metern zur Richtung Deutschland verlaufenden errichtet werden soll und informiere derzeit die Grundeigentümer entlang dieser Strecke, sagt Wagenhofer. Bei einem Pressegespräch in Linz erläutert der GCA-Chef, warum eine Fertigstellung nicht vor 2027 realistisch sei . Es bräuchte eine Neuordnung des Tarifsystems für die Durchleitung, dazu ein Beschleunigungsgesetz, das Umweltschutzverfahren im Sinn einer rascheren Umsetzung verkürze, sowie eine Förderung durch die öffentliche Hand. All dies sei in Deutschland geschehen, wo der grüne Vizekanzler Robert Habeck Treiber ist, sagt Wagenhofer. Beim konkreten Projekt gebe es zwar einen fertigen Plan, aber nicht nur keine Zusagen, sondern nicht einmal einen Termin mit der zuständigen Ministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Es braucht aber die Zusage des Klimaschutzministeriums, sonst kann der Finanzminister nicht fördern."

Von den 200 Millionen Euro wäre rund ein Drittel Förderung notwendig, denn der WAG Loop sei kein Projekt, das auf Grund massiver Nachfragesteigerung errichtet wird, sondern als Vorsorge für Versorgungssicherheit. Wenn man das haben wolle, müsse es auch eine Finanzierung geben, sagt Wagenhofer

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher