5 Euro oder mehr für die Halbe: Brauereien verteidigen Preiserhöhungen

Auf 9,98 Millionen Hektoliter belief sich der Bierausstoß im vergangenen Jahr, das waren um drei Prozent weniger als 2022. "Allerdings hatten wir damals ein Ausnahmejahr, vor allem wegen Einmaleffekten nach Corona", sagte Verbandsobmann Karl Schwarz heute, Montag, bei einem Pressegespräch.

An das Niveau vor der Pandemie sei man jedoch herangekommen - und das trotz Herausforderungen an mehreren Stellen, betonte Schwarz. Die Kostenbelastung der rund 350 heimischen Brauereien mit ihren 3300 Beschäftigten und 1,4 Milliarden Euro Umsatz sei nach wie vor hoch und könne nicht 1:1 an Handel und Gastronomie weitergegeben werden, sagte Florian Berger, Geschäftsführer des Brauereiverbands.

Dass eine Halbe Bier um fünf Euro oder mehr in vielen Gasthäusern heutzutage eher Regel als Ausnahme ist, verteidigten Schwarz und Berger. Lohnabschlüsse der vergangenen beiden Jahre in Höhe von zusammengerechnet 15 Prozent würden auf den Bierpreis durchschlagen, hinzu komme die Biersteuer, die doppelt so hoch wie beispielsweise in Deutschland sei und den Preis weiter treibe.

Generell sei die Lage in der Gastronomie schwierig, weil bei den Wirtshäusern eine Schließungswelle grassiere. 2013 habe es noch 7287 Gasthäuser, Bierlokale und Pubs in Österreich gegeben, im vergangenen Jahr 5281. Die Zahl der Restaurants sei im gleichen Zeitraum von 5695 auf 7648 gestiegen. Das sei auch als Lichtblick zu sehen, sagte Schwarz. "Die gehobene Gastronomie und die Hotellerie haben weniger Probleme. Uns muss es gelingen, sie als Bier-Botschafter zu gewinnen." Drei Viertel des Bierabsatzes geht in den Handel, ein Viertel in die Gastronomie. Früher lag das Verhältnis bei zwei Drittel zu einem Drittel zugunsten des Handels.

Kleinere Mehrweg-Glasflasche kommt

Potenzial sieht die Branche auch bei der 0,33-Liter-Mehrweg-Glasflasche, die im ersten Quartal in den Lebensmittelhandel kommen wird. Sie ist optisch angelehnt an die 0,5-Liter-Mehrwegflasche und könne helfen, den CO2-Ausstoß zu verringern, sagte Berger. Die Pfandhöhe beträgt 20 Cent pro Flasche. 2023 wurden in Österreich 245 Millionen "kleine" Bierflachen abgefüllt.

Anders sei die Situation bei der bewährten Flaschengröße: Diese beträgt neun Cent brutto, der Wert sei seit mehr als 40 Jahren unverändert, kritisierte Schwarz. In der Branche wird über eine Erhöhung diskutiert. Schwarz sieht in der Einführung des Einwegpfandes ab 2025 "die Gelegenheit für eine Adaption". Einweggebinde wie Dosen sollten ob des höheren Pfands in der Rückgabe nicht die Mehrwegflaschen verdrängen. Schwarz: "Das kann im Sinn einer Kreislaufwirtschaft niemand wollen."

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner